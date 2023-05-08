التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator وحافظ على أمانك باستخدام Kill Switch

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator وحافظ على أمانك باستخدام Kill Switch

ishark blog article

2023-05-08 18:53:28

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند محاولة بث برامجك المفضلة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع iSharkVPN! مع المسرع الخاص بنا ، يمكنك تجاوز اختناق مزود خدمة الإنترنت والوصول إلى سرعات فائقة للحصول على تجربة سلسة عبر الإنترنت.



ولكن ماذا يحدث إذا انقطع اتصال VPN بشكل غير متوقع؟ هذا هو المكان الذي تأتي فيه ميزة Kill Switch الخاصة بنا. يقوم Kill Switch تلقائيًا بقطع اتصالك بالإنترنت في حالة قطع اتصال VPN ، مما يجعل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا.



في iSharkVPN ، نعطي الأولوية لخصوصيتك وأمانك على الإنترنت. تضمن سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بنا أن يظل نشاط التصفح الخاص بك خاصًا ، بينما يحافظ التشفير العسكري لدينا على أمان بياناتك من التهديدات الإلكترونية.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. جرب iSharkVPN اليوم واستمتع بنفسك بمزايا التسريع والقفل. من خلال تطبيقنا سهل الاستخدام وشبكة الخوادم العالمية ، يمكنك الاستمتاع بوصول سريع وآمن للإنترنت من أي مكان في العالم.



فما تنتظرون؟ اشترك في iSharkVPN اليوم وتحكم في تجربتك على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو مفتاح القفل ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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