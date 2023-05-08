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احصل على سرعات إنترنت أسرع مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-08 18:53:43

تقديم isharkVPN Accelerator - الطريقة المثلى لتحسين تجربة التصفح وحماية خصوصيتك على الإنترنت. سواء كنت تقوم بالبث أو اللعب أو تتصفح الإنترنت ببساطة ، يضمن isharkVPN Accelerator سرعات فائقة مع الحفاظ على بياناتك على الإنترنت آمنة ومأمونة.



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تقول وداعًا للتخزين المؤقت والاتصال البطيء. تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يجعل تجربة التصفح الخاصة بك أكثر سلاسة وأسرع من أي وقت مضى. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أنشطتك عبر الإنترنت تظل خاصة تمامًا.



لكن هذا ليس كل شيء - كمكافأة ، يمنحك isharkVPN أيضًا الوصول إلى شبكة الأخبار الأقل تحيزًا. نحن نفخر بأنفسنا لتزويد مستخدمينا بإمكانية الوصول إلى مصادر أخبار غير متحيزة وواقعية ، خالية من أي تحيز سياسي أو أجندة. ابق على اطلاع على آخر الأخبار دون القلق بشأن التضليل أو التضليل.



فما تنتظرون؟ استمتع بسرعات فائقة وخصوصية عبر الإنترنت مع isharkVPN Accelerator ، وتمتع بالوصول إلى الأخبار غير المنحازة من خلال شبكة الأخبار الأقل تحيزًا. جرب isharkVPN اليوم واختبر أقصى درجات الحرية والأمان على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هي أقل شبكة إخبارية تحيزًا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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