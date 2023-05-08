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قل وداعًا للبث البطيء باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-08 16:58:51

هل سئمت من سرعات الإنترنت البطيئة وخيارات البث المحدودة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يسمح لك ببث المحتوى المفضل لديك بسرعات فائقة.



باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم. استمتع ببرامجك وأفلامك المفضلة دون أي تخزين مؤقت أو انقطاع. تضمن VPN الخاصة بنا أيضًا خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت ، مما يحافظ على معلوماتك الحساسة في مأمن من أعين المتطفلين.



لكن هذا ليس كل شيء - نحن متحمسون أيضًا للإعلان عن أحدث إصدار من Kodi ، برنامج مشغل الوسائط الشهير. Kodi 19.0 "Matrix" متاح الآن ، ويتميز بواجهة جديدة أنيقة وخيارات تشغيل محسنة ودعم خدمات البث الجديدة.



اجمع بين Kodi 19.0 مع مسرع isharkVPN للحصول على تجربة دفق مثالية. قل وداعًا للسرعات البطيئة والمحتوى المحدود - مع VPN الخاص بنا وأحدث إصدار من Kodi ، الاحتمالات لا حصر لها.



استفد من عرضنا المحدود وجرب برنامج تسريع isharkVPN اليوم. لن تخيب أملك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو أحدث إصدار من kodi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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