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التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-08 17:00:43
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد حماية خصوصيتك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يتيح لك البث والتصفح والتنزيل دون أي تأخير محبط أو تخزين مؤقت. قل وداعًا لعمليات التنزيل البطيئة ومرحبًا بالإنترنت بسرعة البرق.

لكن هذا ليس كل ما تقدمه مسرع isharkVPN. كما أنه يوفر خصوصية وأمانًا لا مثيل لهما على الإنترنت. مع مسرع isharkVPN ، يتم تشفير أنشطتك عبر الإنترنت ، مما يضمن أن تظل معلوماتك الشخصية وأنشطتك عبر الإنترنت خاصة ومحمية من أعين المتطفلين.

ولكن ما الهدف من وجود شبكة VPN سريعة وآمنة إذا كنت تتصفح باستخدام متصفح ضعيف؟ لهذا السبب نوصي باستخدام المتصفح المتاح الأكثر خصوصية: Tor. Tor هو متصفح مجاني ومفتوح المصدر يسمح لك بتصفح الإنترنت بشكل مجهول عن طريق توجيه حركة المرور الخاصة بك عبر سلسلة من الخوادم ، وتشفيرها في كل خطوة.

لذلك ، لا تقبل السرعات البطيئة والخصوصية المخترقة. احصل على مسرع isharkVPN واستخدم Tor للحصول على تجربة تصفح أكثر خصوصية ممكنة. تستحق أنشطتك عبر الإنترنت ومعلوماتك الشخصية أفضل حماية متاحة.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك ما هو المتصفح الأكثر خصوصية ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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