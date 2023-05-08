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قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN وخدمة البريد الإلكتروني الأكثر خصوصية

ishark blog article

2023-05-08 17:00:51

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء استخدام VPN؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنيتنا الفريدة عدم تأثر سرعات الإنترنت لديك ، مما يسمح لك بالتصفح والبث بسرعات فائقة ، مع الحفاظ على خصوصية أنشطتك عبر الإنترنت وأمانها.



ولكن ما فائدة VPN إذا كان مزود البريد الإلكتروني الخاص بك غير آمن؟ لهذا السبب نوصي باستخدام ProtonMail ، خدمة البريد الإلكتروني الأكثر خصوصية المتاحة. يستخدم ProtonMail التشفير من طرف إلى طرف ، مما يعني أن المرسل والمستلم فقط يمكنه قراءة محتويات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك ، يقع مقر ProtonMail في سويسرا ، والتي لديها بعض من أقوى قوانين الخصوصية في العالم.



عند الجمع بينهما ، فإن مسرع isharkVPN و ProtonMail يصنعان الحل الأمثل للخصوصية والأمان. لا تدع المتسللين أو المعلنين أو الوكالات الحكومية يصلون إلى معلوماتك الحساسة. اشترك في مسرع isharkVPN و ProtonMail اليوم واستمتع براحة البال التي تأتي مع معرفة أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هي خدمة البريد الإلكتروني الأكثر خصوصية ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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