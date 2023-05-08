التدوين > قم بحماية أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator وحافظ على أمانك مع أفضل متصفح

قم بحماية أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator وحافظ على أمانك مع أفضل متصفح

ishark blog article

2023-05-08 17:01:21

هل تبحث عن طريقة لتسريع اتصالك بالإنترنت مع ضمان أمانك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة تصل إلى 5 مرات أسرع من المتوسط. هذا يعني أنه يمكنك دفق الأفلام والموسيقى ، وتصفح الوسائط الاجتماعية ، وتصفح الويب بسهولة ، كل ذلك دون التعرض لأوقات تأخير محبطة أو تخزين مؤقت.



لكن مسرع isharkVPN هو أكثر من مجرد معزز للسرعة. كما أنه يوفر أمانًا من الدرجة الأولى على الإنترنت ، ويحمي بياناتك ومعلوماتك الشخصية من أعين المتطفلين. بفضل التشفير العسكري وميزات الأمان المتقدمة ، يمكنك تصفح الويب بثقة ، مع العلم أن نشاطك على الإنترنت آمن من المتسللين ومجرمي الإنترنت.



لكن ماذا عن متصفحك؟ بينما يوفر مسرع isharkVPN ميزات أمان متقدمة ، لا يزال من المهم استخدام متصفح آمن. والمستعرض الأكثر أمانًا هو Mozilla Firefox.



يشتهر Firefox بالتزامه بالخصوصية والأمان ، مع ميزات مثل وضع التصفح الخاص ، وأدوات حظر الإعلانات المضمنة ، والحماية من هجمات التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة. مع مسرع Firefox و isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتجربة تصفح آمنة وسريعة عبر الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم وابدأ في الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وأعلى مستويات الأمان عبر الإنترنت. ولا تنس استخدام Firefox للحصول على تجربة تصفح آمنة قدر الإمكان.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو المتصفح الأكثر أمانًا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN