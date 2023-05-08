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عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN والمتصفح الأكثر أمانًا لنظام Android

ishark blog article

2023-05-08 17:01:28

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء التصفح على جهاز Android الخاص بك؟ هل تقلق بشأن خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN - الحل لكلتا المشكلتين.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة أثناء التصفح على جهاز Android الخاص بك. تعمل هذه الأداة القوية على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يمنحك أوقات تحميل أسرع وبث أكثر سلاسة.



ولكن هذا ليس كل شيء - يقدم برنامج isharkVPN أيضًا ميزات أمان وخصوصية من الدرجة الأولى. نشاطك على الإنترنت محمي بتشفير من الدرجة العسكرية ، مما يضمن بقاء معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، يمكنك الوصول إلى المحتوى والمواقع المقيدة جغرافيًا من أي مكان.



ولتحقيق أقصى استفادة من تجربة التصفح الآمن ، نوصي باستخدام المتصفح الأكثر أمانًا لنظام Android - Firefox Focus. يعطي هذا المتصفح الأولوية لخصوصيتك ، ويحظر جميع أدوات التتبع والإعلانات بشكل افتراضي. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم تلقائيًا بمسح محفوظات الاستعراض وملفات تعريف الارتباط عند إغلاق التطبيق.



لا تتحمل سرعات الإنترنت البطيئة والأمان المخترق بعد الآن. جرب مسرع isharkVPN و Firefox Focus اليوم للحصول على أفضل تجربة تصفح.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو المتصفح الأكثر أمانًا لنظام Android ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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