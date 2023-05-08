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احصل على أقصى درجات الأمان عبر الإنترنت مع مسرع IsharkVPN وعنوان البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا

ishark blog article

2023-05-08 17:01:36

هل تبحث عن طريقة فعالة وآمنة لتصفح الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator! من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكنك أن تقول وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت ومرحبًا بالتصفح السريع.



لكن ماذا عن الأمن ، تسأل؟ لا تقلق - IsharkVPN Accelerator يقوم بتغطيتك. تضمن طرق التشفير المتقدمة الخاصة بنا أن يكون نشاطك على الإنترنت مجهولاً تمامًا ومحميًا من أعين المتطفلين. لذا انطلق ، وتصفح ، وتسوق ، وقم بالدفق دون خوف من الهجمات الإلكترونية أو سرقة الهوية أو خرق البيانات.



لكن دعونا لا ننسى أمان البريد الإلكتروني - فبعد كل شيء ، يمكن أن تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على معلومات حساسة يجب أن تظل سرية. إذن ، ما هو عنوان البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا؟ الجواب هو ProtonMail.



ProtonMail هو مزود خدمة بريد إلكتروني يستخدم التشفير من طرف إلى طرف ، مما يعني أن المرسل والمستلم فقط يمكنه قراءة الرسالة. بالإضافة إلى أنها تقع في سويسرا ، والتي لديها بعض من أكثر قوانين الخصوصية صرامة في العالم.



لذلك ، سواء كنت تبحث عن شبكة افتراضية خاصة موثوقة أو عنوان بريد إلكتروني آمن ، فإن isharkVPN Accelerator و ProtonMail يغطيك. جربهم واختبر أقصى درجات الأمان والخصوصية على الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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