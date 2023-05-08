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قم بتأمين تجربتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-08 17:01:51

خدمة



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل لجميع مشاكل الإنترنت لديك. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس دون انقطاع. تضمن تقنيتنا الحديثة تحسين اتصال الإنترنت لديك لتحقيق أقصى سرعة وكفاءة ، حتى تتمكن من التصفح والدفق والتنزيل بسهولة.



لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة فقط. في isharkVPN ، نتعامل مع أمنك على الإنترنت بجدية. لهذا السبب نقدم بروتوكولات التشفير والأمان الأكثر تقدمًا لحماية خصوصيتك على الإنترنت والحفاظ على أمان بياناتك من المتسللين والهجمات الضارة الأخرى. مع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة بال تامة ، مع العلم أن معلوماتك الشخصية آمنة ومحمية في جميع الأوقات.



ولكن ماذا عن أمان البريد الإلكتروني؟ مع حدوث العديد من خروقات البيانات والهجمات الإلكترونية كل يوم ، من المهم أكثر من أي وقت مضى استخدام خدمة بريد إلكتروني آمنة. وخدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا هي ProtonMail. يوفر ProtonMail تشفيرًا شاملاً ، مما يعني أنك وحدك الشخص الذي تراسله عبر البريد الإلكتروني يمكنه قراءة محتويات رسائلك. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم ProtonMail بتخزين جميع بياناتها في منشآت آمنة في سويسرا ، والتي لديها بعض قوانين الخصوصية الأكثر صرامة في العالم. مع ProtonMail ، يمكنك أن تطمئن إلى أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك آمنة ، بغض النظر عن أي شيء.



لذلك إذا كنت تبحث عن تجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا ، فلا تبحث عن مسرع isharkVPN. وللحصول على خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا ، جرب ProtonMail اليوم. إن خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت مهمان للغاية بحيث لا يمكن تركهما للصدفة ، لذا اختر الأفضل من الأفضل. اختر isharkVPN و ProtonMail.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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