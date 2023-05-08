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التدوين > قم بتأمين تجربتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

قم بتأمين تجربتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-08 17:01:51
خدمة

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل لجميع مشاكل الإنترنت لديك. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس دون انقطاع. تضمن تقنيتنا الحديثة تحسين اتصال الإنترنت لديك لتحقيق أقصى سرعة وكفاءة ، حتى تتمكن من التصفح والدفق والتنزيل بسهولة.

لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة فقط. في isharkVPN ، نتعامل مع أمنك على الإنترنت بجدية. لهذا السبب نقدم بروتوكولات التشفير والأمان الأكثر تقدمًا لحماية خصوصيتك على الإنترنت والحفاظ على أمان بياناتك من المتسللين والهجمات الضارة الأخرى. مع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة بال تامة ، مع العلم أن معلوماتك الشخصية آمنة ومحمية في جميع الأوقات.

ولكن ماذا عن أمان البريد الإلكتروني؟ مع حدوث العديد من خروقات البيانات والهجمات الإلكترونية كل يوم ، من المهم أكثر من أي وقت مضى استخدام خدمة بريد إلكتروني آمنة. وخدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا هي ProtonMail. يوفر ProtonMail تشفيرًا شاملاً ، مما يعني أنك وحدك الشخص الذي تراسله عبر البريد الإلكتروني يمكنه قراءة محتويات رسائلك. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم ProtonMail بتخزين جميع بياناتها في منشآت آمنة في سويسرا ، والتي لديها بعض قوانين الخصوصية الأكثر صرامة في العالم. مع ProtonMail ، يمكنك أن تطمئن إلى أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك آمنة ، بغض النظر عن أي شيء.

لذلك إذا كنت تبحث عن تجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا ، فلا تبحث عن مسرع isharkVPN. وللحصول على خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا ، جرب ProtonMail اليوم. إن خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت مهمان للغاية بحيث لا يمكن تركهما للصدفة ، لذا اختر الأفضل من الأفضل. اختر isharkVPN و ProtonMail.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك ما هو البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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