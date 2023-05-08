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قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت مع IsharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-08 17:01:58

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب والمحتوى المفضل لديك؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN لتعزيز تجربتك على الإنترنت.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك نقل سرعة الإنترنت لديك إلى المستوى التالي بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. تعمل هذه التقنية المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت لتنزيلات أسرع وتدفق أكثر سلاسة وتصفح ويب أسرع. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر طبقة إضافية من الأمان عن طريق تشفير نشاطك عبر الإنترنت وحماية معلوماتك الشخصية من التهديدات السيبرانية.



لكن التزامنا بأمنك لا يتوقف عند هذا الحد. نحن نتفهم أهمية الحفاظ على أمان معلوماتك الخاصة ، ولهذا نوصي باستخدام مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا المتاح: ProtonMail.



ProtonMail هي خدمة بريد إلكتروني ذات تصنيف عالي تقدم تشفيرًا من طرف إلى طرف ، مما يعني أنك أنت والمستلم فقط يمكنهما الوصول إلى محتوى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك ، توجد خوادم ProtonMail في سويسرا ، والتي لديها بعض من أقوى قوانين الخصوصية في العالم ، مما يضمن بقاء بياناتك آمنة وخصوصية.



من خلال الجمع بين مسرع isharkVPN و ProtonMail ، يمكنك الاستمتاع بالوصول السريع والآمن للإنترنت والاتصال بالبريد الإلكتروني. جرب مسرع isharkVPN اليوم وابدأ في تجربة الإنترنت بسرعة البرق. وللحصول على أقصى درجات أمان البريد الإلكتروني ، اشترك في ProtonMail اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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