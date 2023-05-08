التدوين > قم بتأمين اتصالاتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع iSharkVPN وموفر البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا لعام 2021

قم بتأمين اتصالاتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع iSharkVPN وموفر البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا لعام 2021

ishark blog article

2023-05-08 17:02:13

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل الأمثل لتحسين تجربة التصفح لديك. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة تم تحسينها للبث والتنزيل والألعاب.



لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة فقط - يوفر مسرع isharkVPN أيضًا ميزات أمان وخصوصية محسّنة لضمان أن أنشطتك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين. مع التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن بياناتك آمنة وأن خصوصيتك محمية.



بالحديث عن الأمان والخصوصية ، هل كنت تتساءل ما هو مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا لعام 2021؟ لا تنظر إلى أبعد من ProtonMail ، أكبر مزود بريد إلكتروني آمن في العالم. يوفر ProtonMail تشفيرًا شاملاً وتشفيرًا بدون وصول ، مما يعني أنه يمكنك فقط الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.



يوفر ProtonMail أيضًا ميزات مثل رسائل البريد الإلكتروني ذاتية التدمير ، والمصادقة الثنائية ، والقدرة على إرسال رسائل بريد إلكتروني مشفرة إلى غير مستخدمي ProtonMail. مع ProtonMail ، يمكنك أخيرًا أن تشعر براحة البال مع العلم أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك آمنة وأن خصوصيتك محمية.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN و ProtonMail اليوم واستمتع بتجربة السرعة والأمان والخصوصية المطلقة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا 2021 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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