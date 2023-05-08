قم بتأمين اتصالاتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع iSharkVPN وموفر البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا لعام 2021
ishark blog article
2023-05-08 17:02:13
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل الأمثل لتحسين تجربة التصفح لديك. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة تم تحسينها للبث والتنزيل والألعاب.
لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة فقط - يوفر مسرع isharkVPN أيضًا ميزات أمان وخصوصية محسّنة لضمان أن أنشطتك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين. مع التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن بياناتك آمنة وأن خصوصيتك محمية.
بالحديث عن الأمان والخصوصية ، هل كنت تتساءل ما هو مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا لعام 2021؟ لا تنظر إلى أبعد من ProtonMail ، أكبر مزود بريد إلكتروني آمن في العالم. يوفر ProtonMail تشفيرًا شاملاً وتشفيرًا بدون وصول ، مما يعني أنه يمكنك فقط الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.
يوفر ProtonMail أيضًا ميزات مثل رسائل البريد الإلكتروني ذاتية التدمير ، والمصادقة الثنائية ، والقدرة على إرسال رسائل بريد إلكتروني مشفرة إلى غير مستخدمي ProtonMail. مع ProtonMail ، يمكنك أخيرًا أن تشعر براحة البال مع العلم أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك آمنة وأن خصوصيتك محمية.
فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN و ProtonMail اليوم واستمتع بتجربة السرعة والأمان والخصوصية المطلقة.
كيفية استخدام isharkVPN؟
isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:
1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛
2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛
3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛
4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.
مع isharkVPN ، يمكنك ما هو مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا 2021 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة فقط - يوفر مسرع isharkVPN أيضًا ميزات أمان وخصوصية محسّنة لضمان أن أنشطتك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين. مع التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن بياناتك آمنة وأن خصوصيتك محمية.
بالحديث عن الأمان والخصوصية ، هل كنت تتساءل ما هو مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا لعام 2021؟ لا تنظر إلى أبعد من ProtonMail ، أكبر مزود بريد إلكتروني آمن في العالم. يوفر ProtonMail تشفيرًا شاملاً وتشفيرًا بدون وصول ، مما يعني أنه يمكنك فقط الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.
يوفر ProtonMail أيضًا ميزات مثل رسائل البريد الإلكتروني ذاتية التدمير ، والمصادقة الثنائية ، والقدرة على إرسال رسائل بريد إلكتروني مشفرة إلى غير مستخدمي ProtonMail. مع ProtonMail ، يمكنك أخيرًا أن تشعر براحة البال مع العلم أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك آمنة وأن خصوصيتك محمية.
فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN و ProtonMail اليوم واستمتع بتجربة السرعة والأمان والخصوصية المطلقة.
كيفية استخدام isharkVPN؟
isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:
1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛
2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛
3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛
4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.
مع isharkVPN ، يمكنك ما هو مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا 2021 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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