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قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN وخدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا

ishark blog article

2023-05-08 17:02:21

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! ستعمل تقنيتنا المتطورة على تسريع اتصالك بالإنترنت ، مما يتيح لك المشاهدة دون انقطاع.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر isharkVPN أيضًا أمانًا من الدرجة الأولى لجميع أنشطتك عبر الإنترنت. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك تصفح الويب والوصول إلى مواقعك المفضلة بثقة.



بالحديث عن الأمان ، هل تعلم أنه لا يتم إنشاء جميع خدمات البريد الإلكتروني على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بحماية معلوماتك الحساسة؟ خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا هي ProtonMail ، والتي تستخدم التشفير من طرف إلى طرف ومقرها في سويسرا ، وهي دولة معروفة بقوانين الخصوصية القوية الخاصة بها.



باستخدام مسرع isharkVPN و ProtonMail معًا ، يمكنك التأكد من أن أنشطتك واتصالاتك عبر الإنترنت سريعة وآمنة. فلماذا تنتظر؟ جرب isharkVPN اليوم واشترك في ProtonMail للحصول على أفضل تجربة للخصوصية على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هي خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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