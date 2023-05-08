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حماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-08 17:02:28

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وتنتظر تحميل الصفحات؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! ستعمل تقنيتنا المتطورة على تسريع اتصالك بالإنترنت وتوفير تجربة تصفح سلسة. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالسرعات الفائقة باستخدام مسرع isharkVPN.



ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن أيضًا نعطي الأولوية لأمنك عبر الإنترنت. مع isharkVPN ، يتم تشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن الحفاظ على أمان وخصوصية معلوماتك الشخصية وسجل التصفح. يمكنك الآن التصفح وأنت مطمئن لأن نشاطك على الإنترنت محمي.



بالحديث عن الأمان ، هل تتساءل عن نظام البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا؟ لا تنظر أبعد من ProtonMail. مع التشفير من طرف إلى طرف ، تكون رسائلك محمية من أعين المتطفلين والمتسللين. بالإضافة إلى ذلك ، يقع مقر ProtonMail في سويسرا ، والتي لديها بعض من أقوى قوانين الخصوصية في العالم. يمكنك الوثوق بـ ProtonMail للحفاظ على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك آمنة ومأمونة.



اجمع بين أمان ProtonMail والسرعات الفائقة لمسرع isharkVPN وستحصل على تجربة تصفح سريعة وآمنة. قل وداعًا لبطء سرعات الإنترنت والأمان المخترق - جرب مسرع isharkVPN و ProtonMail اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو نظام البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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