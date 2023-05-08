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حماية خصوصيتك مع isharkVPN Accelerator والبريد الإلكتروني الآمن

ishark blog article

2023-05-08 17:02:35

هل تريد تصفح الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أمانًا مع حماية خصوصيتك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة من خلال تقنيتنا المتقدمة التي تعمل على تحسين اتصالك عبر الإنترنت. قل وداعًا للتخزين المؤقت وأوقات التحميل البطيئة ، ومرحبًا بالتصفح والتدفق السلس.



لكن السرعة ليست الشيء الوحيد الذي نعطيه الأولوية هنا في isharkVPN. تضمن ميزات الأمان المتطورة لدينا أن أنشطتك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين. تحافظ تقنية التشفير لدينا على خصوصية وأمان بياناتك ، بينما تعني سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بنا أننا لا نخزن أي معلومات حول نشاطك على الإنترنت.



وبالحديث عن الأمان ، عندما يتعلق الأمر بالبريد الإلكتروني ، من المهم اختيار مزود يعطي الأولوية للأمان أيضًا. لهذا السبب نوصي باستخدام ProtonMail باعتباره خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا.



يوفر ProtonMail تشفيرًا من طرف إلى طرف ، مما يعني أنه لا يمكن لأحد سواك أنت والمستلم المقصود قراءة محتويات رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. كما أنها توفر ميزات مثل المصادقة ذات العاملين ورسائل التدمير الذاتي لتعزيز خصوصيتك.



لذلك إذا كنت تبحث عن تجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا ، فجرّب مسرع isharkVPN وقم بإقرانه بـ ProtonMail للحصول على مجموعة الخصوصية والأمان المطلقة. سجل اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الحصول على البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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