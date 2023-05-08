التدوين > احمِ أمنك على الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator وموفر البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا لعام 2022

احمِ أمنك على الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator وموفر البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا لعام 2022

ishark blog article

2023-05-08 17:02:43

هل تبحث عن طريقة سريعة وآمنة لتصفح الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! توفر هذه الأداة القوية سرعات فائقة وأمنًا لا يضاهى ، مما يجعلها الحل الأمثل لأي شخص يريد الحفاظ على خصوصية أنشطته عبر الإنترنت وأمانها.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة تصل إلى 10 مرات أسرع من شبكات VPN التقليدية. هذا يعني أنه يمكنك تصفح المحتوى المفضل لديك ودفقه وتنزيله دون أي تخزين مؤقت مزعج أو تأخير. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال تقنية التشفير المتطورة الخاصة بنا ، يمكنك أن تطمئن إلى أن بياناتك آمنة ومأمونة دائمًا.



ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نقدم أيضًا مجموعة من الميزات المتقدمة التي تجعل مسرع isharkVPN هو VPN الأكثر أمانًا في السوق. يتضمن ذلك مفتاح القفل التلقائي ، وحماية تسرب DNS ، والانقسام النفقي ، وكلها مصممة للحفاظ على خصوصية أنشطتك عبر الإنترنت وأمانها.



لذلك إذا كنت تبحث عن شبكة افتراضية خاصة توفر التوازن المثالي بين السرعة والأمان ، فلا تبحث عن مسرع isharkVPN. جربه اليوم واختبر أقصى درجات الخصوصية والأمان عبر الإنترنت!



وبينما نتحدث عن موضوع الأمان ، هل تساءلت يومًا عن موفر البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا؟ حسنًا ، وفقًا للخبراء ، يعتبر ProtonMail هو الخيار الأفضل لأي شخص يريد الحفاظ على خصوصية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به وأمانها.



يوفر ProtonMail تشفيرًا من طرف إلى طرف ، مما يعني أنه لا يمكن قراءة المحتويات سواك أنت ومستلم بريدك الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك ، مع وجود خوادم في سويسرا ، فهي محمية بموجب بعض قوانين الخصوصية الأكثر صرامة في العالم.



لذلك إذا كنت جادًا بشأن الأمان عبر الإنترنت ، فتأكد من استخدام مسرع isharkVPN لاحتياجات التصفح الخاصة بك و ProtonMail لاتصالات البريد الإلكتروني الخاصة بك. معًا ، يقدمون أقصى درجات الخصوصية والأمان عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا 2022 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN