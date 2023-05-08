التدوين > قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN وأفضل خدمات البريد الإلكتروني

قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN وأفضل خدمات البريد الإلكتروني

ishark blog article

2023-05-08 17:02:50

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات غير الموثوق بها؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! مع أحدث التقنيات لدينا ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة واتصال سلس. سواء كنت تبث برامجك المفضلة أو تعمل من المنزل ، يضمن لك مسرع isharkVPN البقاء على اتصال بالعالم.



لكن هذا ليس كل شيء. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أيضًا الحصول على فائدة إضافية تتمثل في تعزيز الأمان والخصوصية. تضمن تقنية التشفير المتطورة الخاصة بنا أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا تمامًا ، مما يحافظ على معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، فإن سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات تعني أن بياناتك تظل ملكك وبياناتك وحدك.



بالحديث عن الأمان ، هل تساءلت يومًا ما هو البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا للاستخدام؟ لا تنظر أبعد من ProtonMail. مع التشفير من طرف إلى طرف وعدم الوصول إلى بيانات المستخدم ، يضمن ProtonMail أن تظل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك آمنة وخصوصية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن واجهتهم سهلة الاستخدام ونظامهم الأساسي الغني بالميزات يجعل من السهل التواصل مع الآخرين دون المساومة على خصوصيتك.



لذلك ، سواء كنت تبحث عن سرعات إنترنت فائقة السرعة أو البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا للاستخدام ، فإن مسرع isharkVPN و ProtonMail يغطيك. جربهم اليوم واختبر أقصى درجات السرعة والأمان!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN