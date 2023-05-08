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قم بتأمين تواجدك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-08 17:02:58

خدمة



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود إلى مواقع الويب وخدمات البث؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل النهائي لإنترنت أسرع وأكثر موثوقية.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة ووصول غير مقيد إلى مواقع الويب وخدمات البث المفضلة لديك ، مع ضمان خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. سواء كنت تعمل من المنزل ، أو تقوم ببث برامجك المفضلة ، أو ببساطة تتصفح الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN يضمن تجربة محسنة وسلسة.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر مسرع isharkVPN أيضًا ميزات أمان متقدمة مثل التشفير من الدرجة العسكرية ومفتاح القفل التلقائي وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ، مما يضمن أن تكون أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة تمامًا.



وبينما نتحدث عن الأمان عبر الإنترنت ، من المهم أيضًا مراعاة أمان اتصالات البريد الإلكتروني الخاصة بك. هذا هو المكان الذي يأتي فيه ProtonMail ، خدمة البريد الإلكتروني المجانية الأكثر أمانًا المتاحة.



تشتهر ProtonMail بتشفيرها من طرف إلى طرف ، مما يعني أن المرسل والمستلم فقط للبريد الإلكتروني يمكنه قراءة محتوياته - ولا يستطيع حتى ProtonMail الوصول إليه. بالإضافة إلى ذلك ، يقع مقر ProtonMail في سويسرا ، وهي دولة معروفة بقوانين الخصوصية القوية والتزامها بالأمن عبر الإنترنت.



لذلك ، إذا كنت تريد التأكد من أن اتصالاتك عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني آمنة ، فلا تبحث عن مسرع isharkVPN و ProtonMail. جربهم اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والخصوصية على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو البريد الإلكتروني المجاني الأكثر أمانًا ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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