التدوين > قم بتأمين تجربتك عبر الإنترنت مع مسرع isharkVPN وأفضل مزودي البريد الإلكتروني المجاني في عام 2021

قم بتأمين تجربتك عبر الإنترنت مع مسرع isharkVPN وأفضل مزودي البريد الإلكتروني المجاني في عام 2021

ishark blog article

2023-05-08 17:03:13

في عالم اليوم ، أصبح الأمان عبر الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى. مع تزايد انتشار الهجمات الإلكترونية ، من الضروري حماية بياناتك الشخصية واتصالاتك عبر الإنترنت. وهنا يأتي دور مسرع isharkVPN.



IsharkVPN Accelerator هو أداة VPN قوية تسمح لك بتصفح الويب بإخفاء الهوية والأمان الكاملين. باستخدام هذه الأداة ، يتم تشفير نشاطك عبر الإنترنت تمامًا ، مما يعني أن معلوماتك الخاصة تبقى في مأمن من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع ، وهي ميزة إضافية كبيرة لأي شخص يقضي الكثير من الوقت على الإنترنت.



لكن ماذا عن بريدك الإلكتروني؟ بعد كل شيء ، يعد البريد الإلكتروني أحد أكثر الطرق شيوعًا التي يتواصل بها الأشخاص عبر الإنترنت. لهذا السبب من المهم اختيار مزود بريد إلكتروني آمن يمكنك الوثوق به. ووفقًا للخبراء ، فإن مزود البريد الإلكتروني المجاني الأكثر أمانًا في عام 2021 هو ProtonMail.



ProtonMail هي خدمة بريد إلكتروني مجانية توفر تشفيرًا شاملاً لجميع رسائلك. هذا يعني أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لا يمكن الوصول إليها إلا لك وللشخص الذي تتواصل معه ، مما يضمن الخصوصية والأمان الكاملين. بالإضافة إلى ذلك ، يقع مقر الخدمة في سويسرا ، والتي لديها بعض من أقوى قوانين الخصوصية في العالم.



لذلك إذا كنت تبحث عن حماية نشاطك واتصالاتك عبر الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN و ProtonMail هما أداتان يجب عليك التفكير فيهما بالتأكيد. باستخدام هذه الأدوات الموجودة تحت تصرفك ، يمكنك تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني بثقة تامة وراحة بال. فلماذا تنتظر؟ ابدأ في استخدام هذه الأدوات القوية اليوم وابقَ آمنًا عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو مزود البريد الإلكتروني المجاني الأكثر أمانًا 2021 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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