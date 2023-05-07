التدوين > قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN وموفر البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا والمجاني لعام 2022

قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN وموفر البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا والمجاني لعام 2022

ishark blog article

2023-05-07 22:11:04

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المحبط عند البث عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تسمح تقنيتنا المتطورة بسرعات إنترنت فائقة ، مما يجعل تجربتك عبر الإنترنت أكثر سلاسة ومتعة من أي وقت مضى.



لكن السرعة ليست الشيء الوحيد الذي نعطيه الأولوية في isharkVPN. الأمان مهم بنفس القدر بالنسبة لنا ، ولهذا السبب تقدم خدمة VPN الخاصة بنا تشفيرًا شاملاً للحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين. سواء كنت تتصفح شبكة Wi-Fi عامة أو تجري معاملات حساسة ، فإن isharkVPN يوفر لك الحماية.



بالحديث عن الأمان ، هل تساءلت يومًا عن موفر خدمة البريد الإلكتروني المجاني الأكثر أمانًا؟ لا تنظر أبعد من ProtonMail. بفضل تقنية التشفير الخاصة بهم ، يضمن ProtonMail أن تظل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك خاصة وآمنة من المتسللين والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، فإن واجهتهم سهلة الاستخدام تجعل من السهل تنظيم وإدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.



لذلك لا تقبل أي شيء أقل من الأفضل عندما يتعلق الأمر بتجربتك عبر الإنترنت. اختر مسرع isharkVPN لسرعات فائقة و ProtonMail لبريد إلكتروني آمن وموثوق. أمنك على الإنترنت وراحة بالك على رأس أولوياتنا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو مزود البريد الإلكتروني المجاني الأكثر أمانًا 2022 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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