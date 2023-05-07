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عزز تجربة اللعب الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 22:12:11

هل سئمت من التعرض لسرعات إنترنت بطيئة عند اللعب على جهاز PS4 الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تساعد هذه الأداة القوية في تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل التأخير ، مما يمنحك تجربة لعب سلسة.



ولكن ماذا عن NAT Type على جهاز PS4 الخاص بك؟ يرمز NAT إلى ترجمة عنوان الشبكة ويحدد كيفية اتصال PS4 بالإنترنت. يعد الحصول على NAT من النوع 1 أو 2 مثاليًا للألعاب ، لأنه يسمح باتصالات أسرع وأكثر استقرارًا. ومع ذلك ، إذا كان لديك NAT من النوع 3 ، فقد تواجه سرعات أبطأ ومشكلات في الاتصال.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك بسهولة تحسين نوع NAT والاستمتاع بجلسات لعب سلسة. تعمل أداتنا من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، مما يضمن اتصال جهاز PS4 بالإنترنت بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تمنعك من السيطرة على ألعابك المفضلة. جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق الذي يمكن أن يحدثه. باستخدام أداتنا القوية ونوع NAT المحسّن ، ستتمكن من اللعب بثقة والارتقاء بمهاراتك إلى المستوى التالي.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو نوع nat على ps4 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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