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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع IsharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 22:15:13

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator ، الحل النهائي لاتصال أسرع عبر الإنترنت.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة بدون تخزين مؤقت. تعمل هذه التقنية المبتكرة على تحسين اتصالك بالإنترنت لتقليل زمن الوصول وزيادة سرعات التنزيل وتحسين تجربتك على الإنترنت في النهاية.



ولكن هذا ليس كل شيء - يقدم iSharkVPN Accelerator أيضًا أفضل ميزات الأمان لحماية بياناتك الشخصية ونشاطك عبر الإنترنت. مع تشفير AES-256 وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن هويتك ومعلوماتك على الإنترنت آمنة.



إذن ، ما هو رقم المنفذ الخاص بـ iSharkVPN Accelerator؟ رقم المنفذ هو 443 ، وهو منفذ يستخدم على نطاق واسع لحركة مرور HTTPS. هذا يعني أن iSharkVPN Accelerator متوافق مع معظم الأجهزة والشبكات ، مما يسهل عليك الاستمتاع بسرعات أعلى وأمان محسّن على جميع أجهزتك.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والأمان المخترق. قم بالترقية إلى iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر الفرق بنفسك. لن تكون تجربتك على الإنترنت هي نفسها أبدًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد رقم المنفذ والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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