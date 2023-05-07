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التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 22:15:28
هل تبحث عن مسرع VPN موثوق وسريع؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN! تضمن تقنيتنا المتطورة سرعات فائقة وأمنًا قويًا ، حتى تتمكن من التصفح والدفق بثقة.

إحدى الميزات الرئيسية لـ isharkVPN هي المسرع الخاص بنا ، والذي يعزز سرعة الاتصال ويقلل من زمن الوصول. سواء كنت تمارس الألعاب أو تقوم بالدفق أو تتصفح الويب فقط ، فإن أداة التسريع لدينا تضمن لك الحصول على أسرع السرعات الممكنة ، دون تأخير أو تخزين مؤقت.

ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى ، بما في ذلك التشفير من الدرجة العسكرية ، وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، ومفتاح القفل الذي يضمن بقاء بياناتك آمنة حتى في حالة انقطاع اتصال VPN الخاص بك.

لذلك إذا كنت تبحث عن شبكة افتراضية خاصة توفر السرعة والأمان ، فابحث عن isharkVPN. وإذا كنت تتساءل عن منفذ RDP ، فهو عادةً المنفذ 3389 - على الرغم من أن الإعداد المحدد قد يختلف.

لا تقبل التصفح البطيء وغير الآمن - جرب isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك تحديد منفذ rdp والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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