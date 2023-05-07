التدوين > تصفح الويب بأمان باستخدام iSharkVPN Accelerator والمتصفح الأكثر أمانًا

تصفح الويب بأمان باستخدام iSharkVPN Accelerator والمتصفح الأكثر أمانًا

ishark blog article

2023-05-07 22:16:50

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت؟ هل تريد حماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



باستخدام أحدث التقنيات ، يعزز مسرع isharkVPN سرعات الإنترنت لديك ويعزز تجربتك على الإنترنت. لا داعي لانتظار تحميل مقاطع الفيديو أو تحديث الصفحات - فمع مسرع isharkVPN ، ستستمتع بسرعات إنترنت فائقة وتصفح سلس.



ولكن هل السرعة هي الشيء الوحيد المهم عندما يتعلق الأمر بالأمان على الإنترنت؟ بالطبع لا. لهذا السبب يوفر مسرع isharkVPN أيضًا تشفيرًا من الدرجة الأولى لحماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. سواء كنت تتصفح من المنزل أو أثناء التنقل ، فإن مسرع isharkVPN يغطيك.



بالطبع ، لا يتعلق الأمر فقط بشبكة VPN - فأنت بحاجة أيضًا إلى متصفح آمن للتأكد من أن نشاطك على الإنترنت محمي من التهديدات. إذن ما هو المتصفح الأكثر أمانًا؟ لا تنظر أبعد من متصفح Tor.



متصفح Tor هو متصفح ويب مجاني ومفتوح المصدر يسمح للمستخدمين بتصفح الإنترنت دون الكشف عن هويتهم. من خلال توجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال سلسلة من الخوادم ، يجعل متصفح Tor من الصعب على أي شخص تتبع مواقع الويب التي تزورها إليك. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تحديث متصفح Tor باستمرار لمعالجة أي ثغرات أمنية قد تنشأ.



يوفر مسرع isharkVPN ومتصفح Tor معًا حزمة الأمان النهائية عبر الإنترنت. مع سرعات الإنترنت الفائقة والتشفير من الدرجة الأولى ، يمكنك تصفح الإنترنت بثقة ، مع العلم أن نشاطك على الإنترنت محمي من أعين المتطفلين.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN ومتصفح Tor اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت الأكثر أمانًا والأسرع والأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو المتصفح الأكثر أمانًا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN