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التدوين > قم بتأمين خصوصيتك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

قم بتأمين خصوصيتك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-07 22:17:05
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث أكثر سلاسة دون أي تأخير أو تخزين مؤقت. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت لتزويدك بأسرع سرعات ممكنة لجميع أنشطتك عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى برنامج التسريع الخاص بنا ، يوفر isharkVPN أيضًا اتصالاً آمنًا ومشفّرًا يحمي خصوصيتك على الإنترنت ويحافظ على معلوماتك الشخصية في مأمن من المتسللين ومجرمي الإنترنت. مع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت بثقة وراحة بال.

لكن هذا ليس كل شيء. نحن نتفهم أيضًا أهمية التواصل الآمن عبر البريد الإلكتروني. لهذا السبب نوصي باستخدام ProtonMail ، خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا في العالم. يوفر ProtonMail تشفيرًا من طرف إلى طرف ، مما يعني أنه لا يمكن لأحد قراءة محتوى رسائل البريد الإلكتروني إلا أنت والمتلقي. كما تستخدم قوانين الخصوصية السويسرية لحماية بياناتك الشخصية من الوصول إليها من قبل أطراف ثالثة.

فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN و ProtonMail اليوم لتجربة اتصال الإنترنت والبريد الإلكتروني الأسرع والأكثر أمانًا.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك ما هو البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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