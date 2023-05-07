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ابق آمنًا على الإنترنت مع مسرع isharkVPN وعنوان البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا

ishark blog article

2023-05-07 22:17:20

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت اللامتناهي؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! عزز سرعة الإنترنت لديك واستمتع بالتصفح السلس بنقرة زر واحدة. تسمح تقنيتنا المتطورة بالتنزيل بسرعة البرق والتدفق السلس ، مما يجعلها الحل الأمثل للاعبين ومنشئو البث المباشر وأي شخص يطلب الأفضل من اتصال الإنترنت الخاص بهم.



لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة فحسب - فنحن أيضًا نعطي الأولوية لخصوصيتك وأمانك. تخفي خدمة VPN الخاصة بنا عنوان IP الخاص بك وتقوم بتشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن الحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وأمانه. قل وداعًا للمتسللين والمتطفلين وأعين المتطفلين باستخدام isharkVPN.



بالحديث عن الخصوصية والأمان ، هل تساءلت يومًا ما هو عنوان البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا للاستخدام؟ على الرغم من عدم وجود خدمة بريد إلكتروني محصنة تمامًا من القرصنة أو خروقات البيانات ، إلا أن بعضها يوفر ميزات أمان أفضل من غيرها. يعد ProtonMail خيارًا شائعًا لأولئك الذين يعطون الأولوية للخصوصية ، حيث يوفر تشفيرًا شاملاً ولا يجمع أي بيانات مستخدم. تشمل خدمات البريد الإلكتروني الآمنة الأخرى توتانوتا و Hushmail.



لذلك ، سواء كنت تبحث عن تسريع سرعة الإنترنت لديك أو حماية خصوصيتك على الإنترنت ، فإن isharkVPN وعنوان بريد إلكتروني آمن مثل ProtonMail يمكن أن يساعدك في تحقيق أهدافك. لا تقبل بأقل من ذلك - امنح نفسك الأفضل مع مسرع isharkVPN وخدمة البريد الإلكتروني الآمنة اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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