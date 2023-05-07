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أسلم مزود بريد إلكتروني مجاني والحاجة إلى مسرع IsharkVPN

ishark blog article

2023-05-07 22:17:28

هل سئمت من الاتصال البطيء بالإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تضمن تقنيتنا المتطورة سرعات فائقة ووصولاً غير مقيد إلى مواقع الويب المفضلة لديك ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بالتدفق السلس والألعاب والتصفح مع راحة البال لأن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخاص.



ولكن ماذا عن مزود البريد الإلكتروني الخاص بك؟ هل تعلم أن العديد من خدمات البريد الإلكتروني الشائعة تتعقب وتحلل بياناتك الشخصية لأغراض التسويق؟ إذا كنت تبحث عن مزود بريد إلكتروني آمن وخاص حقًا ، ففكر في ProtonMail. تأخذ هذه الخدمة المجانية الخصوصية على محمل الجد ، وذلك باستخدام التشفير القوي وقوانين الخصوصية السويسرية لحماية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الواجهة سهلة الاستخدام والميزات القابلة للتخصيص تجعلها سهلة الاستخدام.



لذلك ، سواء كنت تتطلع إلى تحسين سرعة الإنترنت لديك أو تعزيز أمان البريد الإلكتروني الخاص بك ، فإن مسرع isharkVPN و ProtonMail يغطيك. جربها اليوم واستمتع بتجربة أكثر سرعة وأمانًا وأمانًا على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا والمجاني ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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