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قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN وحساب البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا

ishark blog article

2023-05-07 22:17:34

في العصر الرقمي اليوم ، أصبح الأمان عبر الإنترنت أولوية قصوى للجميع. مع تزايد عدد التهديدات السيبرانية ، من المهم أن يكون لديك أدوات موثوقة لحماية نفسك عبر الإنترنت. وهنا يأتي دور مسرع isharkVPN.



تسريع isharkVPN هو خدمة VPN متقدمة توفر للمستخدمين اتصالاً آمنًا وخاصًا بالإنترنت. مع isharkVPN ، يتم تشفير نشاطك عبر الإنترنت ويتم إخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص تتبع تحركاتك عبر الإنترنت. علاوة على ذلك ، تعمل isharkVPN على تسريع سرعة الإنترنت لديك ، مما يوفر تجربة تصفح سلسة دون أي تأخير أو تخزين مؤقت.



عندما يتعلق الأمر بالأمان عبر الإنترنت ، فإن اختيار خدمة البريد الإلكتروني المناسبة أمر بالغ الأهمية. تتمتع خدمات البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا بتشفير من طرف إلى طرف ، مما يعني أن المرسل والمستلم فقط يمكنه قراءة الرسائل. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع هذه الخدمات بمتطلبات كلمة مرور قوية ومصادقة ثنائية لضمان حماية حسابك بالكامل. من بين حسابات البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا التي تمتلكها ProtonMail و Tutanota و Hushmail.



ProtonMail هي خدمة بريد إلكتروني مقرها سويسرا توفر تشفيرًا من طرف إلى طرف وتشفير بدون وصول. هذا يعني أنه حتى موظفي ProtonMail لا يمكنهم الوصول إلى رسائلك. توتانوتا هي خدمة بريد إلكتروني مقرها ألمانيا توفر أيضًا تشفيرًا شاملاً ومصادقة ثنائية. Hushmail ، من ناحية أخرى ، هي خدمة بريد إلكتروني مقرها كندا تستخدم تشفير OpenPGP ومتوافقة مع العديد من عملاء البريد الإلكتروني.



في الختام ، يعد مسرع isharkVPN وخدمات البريد الإلكتروني الآمنة مثل ProtonMail و Tutanota و Hushmail أدوات أساسية لحماية خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت. لا تساوم على معلوماتك الشخصية - استثمر في أدوات أمان موثوقة اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو أكثر حسابات البريد الإلكتروني أمانًا لديك ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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