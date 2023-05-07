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احمِ أمنك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-07 22:17:41

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى المحتوى؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. يمكن لهذا البرنامج القوي زيادة سرعة الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 300٪ ويمنحك وصولاً غير محدود إلى أي محتوى تريده.



لا يوفر مسرع isharkVPN سرعات فائقة فحسب ، بل يضمن أيضًا الأمان والخصوصية عبر الإنترنت. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة ، يمكنك تصفح الويب مع العلم أن معلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة.



ولكن ماذا عن مزود البريد الإلكتروني الخاص بك؟ نعلم جميعًا أهمية حماية حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بنا من المتسللين وخروقات البيانات. إذن ، ما هو أكثر مزوّد البريد الإلكتروني أمانًا للاستخدام؟



لا تنظر أبعد من ProtonMail. يقع مقر خدمة البريد الإلكتروني المشفرة هذه في سويسرا ، وهي معروفة بقوانين الخصوصية القوية الخاصة بها. يستخدم ProtonMail التشفير من طرف إلى طرف ، مما يعني أنه لا يمكن قراءة رسائلك إلا أنت والمستلم المقصود. بالإضافة إلى ذلك ، توجد خوادمهم في مخبأ نووي ، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية ضد الهجمات المادية.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN و ProtonMail اليوم لتجربة أقصى درجات الأمان والخصوصية على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو مزود البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا للاستخدام ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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