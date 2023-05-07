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احم نفسك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN وخادم البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا

ishark blog article

2023-05-07 22:18:04

هل سئمت من بطء اتصالات الإنترنت والتخزين المؤقت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تستخدم تقنيتنا المتطورة خوارزميات متقدمة لتحسين سرعة الإنترنت لديك ، مما يتيح لك البث والتصفح والتنزيل بسرعات فائقة.



بالإضافة إلى سرعات الإنترنت المتسارعة ، يوفر isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى لحماية نشاطك عبر الإنترنت. مع التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك الشخصية ومحفوظات التصفح الخاصة بك ستظل خاصة.



لكن الأمر لا يتعلق فقط بسرعة وأمان الإنترنت - إن أمان خادم البريد الإلكتروني الخاص بك هو أيضًا أولوية قصوى. لهذا السبب نوصي بـ ProtonMail ، خادم البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا في العالم. يوفر ProtonMail تشفيرًا شاملاً وبنية وصول صفري ، مما يعني أنه حتى موظفي ProtonMail لا يمكنهم الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.



فلماذا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة والخصوصية المخترقة بينما يمكنك الحصول على مسرع isharkVPN و ProtonMail؟ جرب الأفضل في السرعة والأمان اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو خادم البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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