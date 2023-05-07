التدوين > قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-07 22:18:11

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء تصفح الويب أو بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس ، كل ذلك مع الحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وآمنه.



ما يميز isharkVPN عن خدمات VPN الأخرى هو أحدث تقنيات التسريع. تعمل هذه التقنية على تحسين اتصالك بالإنترنت بشكل فعال ، مما يتيح لك تنزيل الملفات وتحميلها بسرعات أعلى من أي وقت مضى. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن شبكة خوادم isharkVPN العالمية أنه يمكنك الاتصال بالإنترنت من أي مكان في العالم تقريبًا ، دون التضحية بالسرعة أو الأمان.



بالحديث عن الأمن ، يأخذ isharkVPN الأمر على محمل الجد. من خلال تشفير اتصالك بالإنترنت ، تحمي isharkVPN بياناتك الحساسة من أعين المتطفلين ، بما في ذلك المتسللين والمراقبة الحكومية. هذا يعني أنه يمكنك تصفح الويب ، ودفق المحتوى المفضل لديك ، وحتى التسوق عبر الإنترنت بثقة ، مع العلم أن معلوماتك الشخصية محمية.



لكن isharkVPN ليس الأداة الوحيدة التي تحتاجها للحفاظ على نشاطك على الإنترنت آمنًا. اختيار خدمة البريد الإلكتروني الصحيحة لا يقل أهمية. لهذا السبب نوصي باستخدام ProtonMail ، خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا في العالم.



ProtonMail هي خدمة البريد الإلكتروني الأولى والوحيدة التي تحتوي على تشفير من طرف إلى طرف ، مما يعني أنه لا يمكن لأحد سواك أنت والمستلم المقصود قراءة محتويات رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. يضمن ذلك الحفاظ على معلوماتك الحساسة ، مثل كلمات المرور أو البيانات المالية ، في مأمن من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، يقع مقر ProtonMail في سويسرا ، والتي لديها بعض من أقوى قوانين الخصوصية في العالم ، مما يمنحك راحة البال بأن بياناتك في أيد أمينة.



لذا ، إذا كنت تبحث عن زيادة سرعات الإنترنت لديك مع الحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وآمنه ، فلا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و ProtonMail. جربهم اليوم واستمتع بإنترنت أسرع وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN