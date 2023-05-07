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ابق آمنًا على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator وأفضل متصفح آمن

ishark blog article

2023-05-07 22:18:26

تقديم iSharkVPN Accelerator - الأداة المثلى لتصفح الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أمانًا. هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقلق المستمر بشأن الأمان عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator.



توفر هذه الأداة القوية سرعات إنترنت فائقة ، مما يجعل التصفح والبث أمرًا سهلاً. قل وداعًا للتخزين المؤقت والوقت المتأخر ، واستمتع بالإنترنت كما كان من المفترض أن يكون - سريعًا وسلسًا.



لكن الأمر لا يتعلق بالسرعة فقط. يضمن مسرع iSharkVPN أيضًا سلامتك وخصوصيتك على الإنترنت. بفضل تقنية التشفير المتقدمة ، يتم الحفاظ على خصوصية نشاطك على الإنترنت وأمانه من أعين المتطفلين. سواء كنت تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي ، أو تقوم بالتسوق عبر الإنترنت أو الخدمات المصرفية ، أو ببساطة تتحقق من بريدك الإلكتروني - كن مطمئنًا أن بياناتك محمية.



وعندما يتعلق الأمر باختيار متصفح الإنترنت الأكثر أمانًا ، فلا تنظر إلى أبعد من Mozilla Firefox. يُعرف هذا المتصفح مفتوح المصدر بميزاته الأمنية القوية ، بما في ذلك خيار حظر ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث والحماية من الهجمات الإلكترونية. كما يقوم أيضًا بتحديث إجراءات الأمان الخاصة به بانتظام للبقاء على اطلاع على أحدث التهديدات.



فلماذا تنتظر؟ احصل على iSharkVPN Accelerator و Mozilla Firefox اليوم للحصول على أفضل تجربة تصفح للإنترنت - سريعة وآمنة وآمنة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو متصفح الإنترنت الأكثر أمانًا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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