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التدوين > حافظ على أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة مع مسرع isharkVPN

حافظ على أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-07 22:18:33
هل سئمت من بطء اتصالات الإنترنت والتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو باستمرار؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تسمح لك تقنيتنا المتطورة بالاستمتاع بسرعات الإنترنت الفائقة ، مما يجعل تجربتك على الإنترنت سلسة وممتعة.

لكن هذا ليس كل شيء - فالأمن أيضًا أولوية قصوى بالنسبة لنا في isharkVPN. باستخدام أحدث التشفير لدينا ، يمكنك تصفح الويب بثقة ، مع العلم أن معلوماتك الشخصية ونشاطك عبر الإنترنت محمية من أعين المتطفلين.

بالحديث عن الأمان ، هل تساءلت يومًا عن خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا وأمانًا؟ لا تنظر أبعد من ProtonMail. مع التشفير من طرف إلى طرف والتشفير بدون وصول لمرفقات البريد الإلكتروني ، يضمن ProtonMail أن تظل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك خاصة وآمنة.

بالإضافة إلى ذلك ، مع ميزات مثل رسائل البريد الإلكتروني ذاتية التدمير والمصادقة الثنائية ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك في أيدٍ أمينة.

فلماذا لا تجرب مسرع isharkVPN و ProtonMail اليوم؟ من خلال تركيزنا على السرعة والأمان ، يمكنك الاستمتاع بتجربة خالية من القلق عبر الإنترنت.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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