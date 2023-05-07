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حافظ على أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-07 22:18:33

هل سئمت من بطء اتصالات الإنترنت والتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو باستمرار؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تسمح لك تقنيتنا المتطورة بالاستمتاع بسرعات الإنترنت الفائقة ، مما يجعل تجربتك على الإنترنت سلسة وممتعة.



لكن هذا ليس كل شيء - فالأمن أيضًا أولوية قصوى بالنسبة لنا في isharkVPN. باستخدام أحدث التشفير لدينا ، يمكنك تصفح الويب بثقة ، مع العلم أن معلوماتك الشخصية ونشاطك عبر الإنترنت محمية من أعين المتطفلين.



بالحديث عن الأمان ، هل تساءلت يومًا عن خدمة البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا وأمانًا؟ لا تنظر أبعد من ProtonMail. مع التشفير من طرف إلى طرف والتشفير بدون وصول لمرفقات البريد الإلكتروني ، يضمن ProtonMail أن تظل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك خاصة وآمنة.



بالإضافة إلى ذلك ، مع ميزات مثل رسائل البريد الإلكتروني ذاتية التدمير والمصادقة الثنائية ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك في أيدٍ أمينة.



فلماذا لا تجرب مسرع isharkVPN و ProtonMail اليوم؟ من خلال تركيزنا على السرعة والأمان ، يمكنك الاستمتاع بتجربة خالية من القلق عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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