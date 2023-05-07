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عزز سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator وتأمين كلمات المرور الخاصة بك مع أفضل مدير

ishark blog article

2023-05-07 22:18:48

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء محاولة دفق المحتوى عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من ميزة تسريع isharkVPN. باستخدام هذه الميزة ، يمكنك زيادة سرعات الإنترنت لديك والاستمتاع بتجربة بث سلسة.



لا يقتصر الأمر على توفير isharkVPN لسرعات إنترنت من الدرجة الأولى ، بل يمنح الأولوية أيضًا لأمنك على الإنترنت. بفضل التشفير العسكري ، تتم حماية أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن سياستهم الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات عدم المساس بخصوصيتك مطلقًا.



من الجوانب المهمة الأخرى للأمان عبر الإنترنت وجود كلمة مرور قوية وآمنة. ولكن مع وجود العديد من الحسابات وكلمات المرور التي يجب تذكرها ، فقد يكون من السهل الوقوع في فخ استخدام نفس كلمة المرور لكل شيء. هذا هو المكان الذي يكون فيه مدير كلمات المرور مفيدًا.



ولكن ما هو مدير كلمات المرور الأكثر أمانًا؟ لا تنظر أبعد من LastPass. بفضل ميزات الأمان القوية ، مثل المصادقة الثنائية وتشفير AES 256 بت ، تكون كلمات المرور الخاصة بك آمنة ومأمونة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن واجهتهم البديهية تجعل من السهل إدارة كلمات المرور الخاصة بك عبر جميع أجهزتك.



فلماذا تنتظر؟ قم بترقية الأمان على الإنترنت وسرعات الإنترنت اليوم مع isharkVPN و LastPass. خصوصيتك وراحتك على الإنترنت تستحق كل هذا العناء.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إدارة أكثر كلمات المرور أمانًا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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