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احم نفسك من تدوين المفاتيح باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 22:20:26

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنيتنا المبتكرة سرعات إنترنت فائقة السرعة ووصولاً غير مقيد إلى أي موقع ويب ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



ولكن ماذا عن أمنك على الإنترنت؟ هل سمعت من أي وقت مضى عن keylogging؟ Keylogging هو نوع من البرامج الضارة التي تتعقب وتسجيل كل ضغطة مفتاح تقوم بها على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك. يمكن أن يشمل ذلك كلمات المرور ومعلومات بطاقة الائتمان وغيرها من البيانات الحساسة.



إن خطر تسجيل لوحة المفاتيح أمر حقيقي للغاية ويمكن أن يؤدي إلى سرقة الهوية والخسارة المالية وعواقب مدمرة أخرى. ولكن مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومحمية.



تقوم تقنية VPN الخاصة بنا بتشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص تتبع ضغطات المفاتيح أو اعتراض بياناتك. يمكنك التصفح والتسوق والبنوك والتواصل عبر الإنترنت براحة بال تامة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وأمان كامل عبر الإنترنت. راحة بالك لا تقدر بثمن!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك معرفة المخاطر الأمنية من تسجيل لوحة المفاتيح والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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