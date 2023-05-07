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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 22:21:04

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة التصفح عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



في isharkVPN ، نتفهم أهمية وجود اتصال إنترنت سريع وموثوق. لهذا السبب قمنا بتطوير تقنية التسريع الخاصة بنا للمساعدة في تسريع أنشطتك عبر الإنترنت ، من البث إلى الألعاب إلى تصفح الويب ببساطة. يعمل برنامج التسريع الخاص بنا من خلال تحسين اتصال الشبكة ، مما يسمح بنقل البيانات بشكل أسرع وتقليل زمن الوصول.



ولكن ما هو بالضبط SSID للشبكة ، قد تسأل؟ يرمز SSID إلى معرف مجموعة الخدمات وهو ببساطة الاسم المعطى لشبكة لاسلكية. إنه ما تراه منبثق عند البحث عن اتصالات Wi-Fi على جهازك. يمكن أن تكون معرفة SSID للشبكة مفيدة عندما تحاول توصيل أجهزة متعددة بنفس الشبكة أو استكشاف أي مشكلات في الاتصال وإصلاحها.



لذا ، سواء كنت محترفًا مشغولًا وتحتاج إلى إنجاز العمل بكفاءة أو كنت مستخدمًا عاديًا للإنترنت تبحث عن تجربة تصفح أكثر سلاسة ، يمكن أن تساعدك مسرع isharkVPN. جربها ولاحظ الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو SSID للشبكة ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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