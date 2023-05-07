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قم بتأمين نشاطك عبر الإنترنت باستخدام مسرع iSharkVPN ومتصفح Tor

ishark blog article

2023-05-07 22:22:34

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقيود المفروضة على الوصول إلى بعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تتيح لك تقنيتنا المتطورة تصفح الويب بشكل أسرع وأكثر أمانًا من أي وقت مضى.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتنزيلات فائقة السرعة وتدفق سلس للمحتوى المفضل لديك. تعمل خوارزمياتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن أنك لن تعاني أبدًا من التخزين المؤقت المحبط أو أوقات تحميل الصفحة مرة أخرى.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا أفضل ميزات الأمان للحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا. يضمن التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة أن تظل بياناتك آمنة ومجهولة الهوية ، بغض النظر عن المكان الذي تتصفح منه.



وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من إخفاء الهوية والخصوصية عبر الإنترنت ، فإن isharkVPN يدعم أيضًا استخدام متصفح Tor. لكنك تسأل ما هو متصفح Tor بالضبط؟



Tor هو برنامج مجاني مصمم لتوفير الخصوصية والخصوصية على الإنترنت. إنه يعمل عن طريق توجيه اتصالك بالإنترنت من خلال شبكة من الخوادم التطوعية ، مما يجعل من الصعب على أي شخص تتبع نشاطك أو موقعك على الإنترنت. هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعيشون في البلدان التي تخضع لرقابة أو رقابة صارمة على الإنترنت ، وكذلك لأولئك الذين يقدرون خصوصيتهم عبر الإنترنت.



عندما تستخدم isharkVPN مع متصفح Tor ، فإنك تحصل على أفضل ما في العالمين - سرعات إنترنت فائقة السرعة وأحدث ميزات الأمان وإخفاء الهوية. فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت كما لم يحدث من قبل!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو متصفح Tor والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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