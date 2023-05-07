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أطلق العنان لسرعات إنترنت فائقة السرعة باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 22:25:27

تقديم الحل النهائي لمشاكل التصفح لديك - مسرع isharkVPN! مع السرعات الفائقة وميزات الأمان التي لا تقبل المنافسة ، فهي الأداة المثالية لأي شخص يبحث عن تجربة أكثر سلاسة عبر الإنترنت.



ولكن هذا ليس كل شيء - نحن متحمسون أيضًا لإخبارك بأحدث إضافة إلى مجموعتنا: متصفح الثور. تم تصميم هذا المتصفح المتطور خصيصًا للمستخدمين الذين يقدرون الخصوصية والأمان ، مع ميزات مثل أدوات منع الإعلانات المضمنة وتقنية مكافحة التتبع.



يعتبر إقران مسرع isharkVPN مع متصفح ثور هو الطريقة المثلى للارتقاء بتجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي. قل وداعًا للتباطؤ وأوقات التحميل البطيئة ، ومرحبًا بالتصفح السريع الذي يضع أمانك وخصوصيتك في المقام الأول.



مع مسرع isharkVPN ، ستستمتع بسرعات تنزيل وتحميل أسرع وبث سلس وتجربة تصفح أكثر سلاسة بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن تقنية التشفير من الدرجة العسكرية الخاصة بنا أن يكون نشاطك عبر الإنترنت دائمًا خاصًا وآمنًا.



ومع متصفح الثور ، ستستمتع بمستوى أعلى من الأمان والخصوصية. تمنع تقنيتها المضادة للتتبع المعلنين والمتتبعين الخارجيين من متابعتك عبر الويب ، بينما يساعدك مانع الإعلانات المدمج في تجنب النوافذ المنبثقة المزعجة وإعلانات الشعارات.



لذا ، إذا كنت مستعدًا للانتقال بالتصفح إلى المستوى التالي ، فجرّب مسرع isharkVPN ومتصفح ثور اليوم. مع السرعات التي لا تضاهى ، وميزات الأمان من الدرجة الأولى ، والالتزام بحماية خصوصيتك ، لن تشعر بخيبة أمل!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو متصفح ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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