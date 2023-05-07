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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 22:25:42

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود إلى مواقع أو تطبيقات معينة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة والوصول إلى أي موقع ويب أو تطبيق تريده. سواء كنت تبث برنامجك التلفزيوني المفضل أو تعمل من المنزل ، يضمن برنامج isharkVPN أن اتصالك بالإنترنت دائمًا من الدرجة الأولى.



لكن ماذا عن خصوصيتك؟ وهنا يأتي دور ميزة "my ip". مع isharkVPN ، يتم إخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يضمن بقاء نشاطك على الإنترنت خاصًا وآمنًا. لا داعي للقلق بشأن المتسللين أو المعلنين الخارجيين الذين يتتبعون كل خطوة تقوم بها.



هل أنت مستعد لتوديع السرعات البطيئة ومرحبًا بحرية الإنترنت؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو عنوان IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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