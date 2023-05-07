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التدوين > حافظ على أمانك وأمانك مع iSharkVPN Accelerator - فهم TLS وكيف يعمل

حافظ على أمانك وأمانك مع iSharkVPN Accelerator - فهم TLS وكيف يعمل

ishark blog article

2023-05-07 22:26:20
إذا كنت تبحث عن حل VPN سريع وآمن ، فابحث عن مسرع isharkVPN! من خلال تقنيتنا المتطورة وميزات الأمان من الدرجة الأولى ، نحن الخيار الأمثل لأي شخص يريد البقاء آمنًا ومجهول الهوية عبر الإنترنت.

واحدة من الميزات الرئيسية لمسرع isharkVPN هو استخدامنا لتقنية TLS. ولكن ما هو TLS بالضبط ، وكيف يعمل؟

يرمز TLS إلى أمن طبقة النقل ، وهو بروتوكول يُستخدم لتأمين الاتصالات بين جهازين على الإنترنت. عند استخدام مسرع isharkVPN ، يتم توصيل جهازك بخوادمنا باستخدام TLS ، مما يضمن تشفير جميع بياناتك وحمايتها من أعين المتطفلين.

إذن كيف يعمل TLS؟ بشكل أساسي ، يقوم TLS بإنشاء "نفق" آمن بين جهازك وخوادمنا. هذا النفق محمي بمفتاح أمان فريد لا يمكن لأحد سواك ولخوادمنا الوصول إليه ، لذلك لا يمكن لأي شخص آخر اعتراض بياناتك أو قراءتها أثناء نقلها.

TLS هي طريقة فعالة بشكل لا يصدق للحفاظ على خصوصية أنشطتك عبر الإنترنت وأمانها ، وهي مجرد واحدة من العديد من الميزات التي تجعل من isharkVPN Accelerator الخيار الأفضل لأي شخص يريد البقاء آمنًا ومجهول الهوية عبر الإنترنت. فلماذا لا تجربنا اليوم لترى بنفسك مدى سرعة وأمان الإنترنت؟

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك ما هو tls وكيف يعمل ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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