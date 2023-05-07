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عزز أمنك عبر الإنترنت باستخدام مسرع iSharkVPN ومتصفح Tor

ishark blog article

2023-05-07 22:26:27

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقيود المفروضة على بعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تعمل هذه الأداة القوية على تعزيز سرعة الإنترنت لديك وتتيح لك الوصول إلى أي موقع ويب من أي مكان في العالم.



لكن ماذا عن الخصوصية؟ وهنا يأتي دور متصفح Tor. Tor هو برنامج مجاني ومفتوح المصدر يحمي خصوصيتك على الإنترنت عن طريق توجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال سلسلة من الخوادم ، مما يجعل من الصعب على أي شخص تتبع نشاطك على الإنترنت.



مع مسرع isharkVPN ومتصفح Tor ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وخصوصية كاملة عبر الإنترنت. قل وداعًا للقيود ومرحبًا بحرية الإنترنت. جربه اليوم واختبر الفرق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام متصفح Tor والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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