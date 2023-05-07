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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 22:26:35

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل لمشاكلك على الإنترنت.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا لتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا والتنزيلات البطيئة. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يوفر لك سرعات فائقة تعزز تجربتك على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال شبكتنا العالمية من الخوادم ، يمكنك الوصول إلى أي موقع ويب من أي مكان في العالم ، حتى لو كان محظورًا في بلدك.



ولكن ما يميز مسرع isharkVPN عن خدمات VPN الأخرى هو تركيزنا على الأمان. نستخدم أحدث معايير التشفير ، بما في ذلك بروتوكول أمان طبقة النقل (TLS) ، لحماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. TLS هو بروتوكول تشفير يضمن اتصالات آمنة بين جهازين ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على المتسللين أو الأطراف الثالثة غير المرغوب فيها اعتراض بياناتك أو قراءتها.



لذلك لن يقوم مسرع isharkVPN فقط بتحسين سرعات الإنترنت لديك ويمنحك الوصول إلى مواقع الويب المحظورة ، ولكنه سيحافظ أيضًا على نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا. لا تستقر على الإنترنت البطيء والوصول المقيد بعد الآن. جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام بروتوكول tls والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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