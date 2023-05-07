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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 22:26:42

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التحميل الطويلة بشكل محبط؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تستفيد تقنيتنا المتطورة من قوة شبكتنا العالمية لتقديم سرعات إنترنت فائقة السرعة من أي مكان في العالم.



مع مسرع isharkVPN ، لن تضطر أبدًا إلى المعاناة من التخزين المؤقت مرة أخرى. تعمل خوارزميات التحسين المعلقة ببراءات الاختراع لدينا بلا كلل لضمان نقل بياناتك بسرعة وكفاءة ، بغض النظر عن مكان وجودك أو ما تفعله عبر الإنترنت.



ولكن ماذا لو كنت قلقًا بشأن الخصوصية والأمان على الإنترنت؟ لا تقلق ، لقد قمنا بتغطيتك هناك أيضًا. تضمن تقنية التشفير المتطورة من isharkVPN أن تظل بياناتك آمنة ومأمونة ، حتى في مواجهة الهجمات الإلكترونية المعقدة.



وبالنسبة لأولئك الذين يريدون المزيد من الحماية ، هناك دائمًا خيار استخدام متصفح Tor. لكن ما هو Tor بالضبط؟ في الأساس ، هو متصفح يخفي نشاطك على الإنترنت عن طريق توجيهه عبر شبكة من الخوادم التي يديرها متطوعون حول العالم. هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة على أي شخص لتتبع تحركاتك عبر الإنترنت أو اعتراض بياناتك.



لذا ، سواء كنت تبحث عن سرعات إنترنت فائقة السرعة أو حماية خصوصية صلبة ، فإن مسرع isharkVPN ومتصفح Tor يوفران لك الحماية. جربهم اليوم واختبر الإنترنت بالطريقة التي يجب أن تكون.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو متصفح Tor والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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