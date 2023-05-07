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هل ترغب في تعزيز أمنك على الإنترنت؟ جرب isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 22:26:50

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تسمح تقنيتنا المبتكرة بتصفح الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أمانًا ، مما يجعله مثاليًا للبث المباشر والألعاب عبر الإنترنت والمزيد.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجاوز قيود الإنترنت والوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم بسهولة. توجد خوادمنا في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك القدرة على الاتصال بالإنترنت من أي مكان تقريبًا.



لكن ماذا عن الخصوصية والأمان؟ وهنا يأتي دور Tor. Tor ، اختصار لـ The Onion Router ، هو برنامج مجاني ومفتوح المصدر يسمح بالاتصال المجهول. إنه يعمل عن طريق توجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال سلسلة من الخوادم ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص تتبع نشاطك عبر الإنترنت.



من خلال الجمع بين مسرع isharkVPN و Tor ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على خصوصيتك وأمانك. سواء كنت صاحب عمل تتطلع إلى حماية المعلومات الحساسة أو مجرد مستخدم عادي للإنترنت ترغب في تصفح الويب دون أي قيود ، فإن مسرع isharkVPN و Tor يغطيك.



فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واختبر قوة Tor بنفسك. مع سرعات الإنترنت الأسرع وزيادة الخصوصية والأمان ، سوف تتساءل عن كيفية عيشك بدونه.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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