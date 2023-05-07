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عزز الأمن والسرعة عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator و Torproject

ishark blog article

2023-05-07 18:40:33

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! ستعمل تقنيتنا الحديثة على تعزيز سرعة الإنترنت لديك وتمنحك وصولاً غير مقيد إلى مواقع الويب المفضلة لديك.



ولكن ماذا عن الخصوصية والأمان ، كما تتساءل؟ وهنا يأتي دور torproject. Torproject هو برنامج مجاني يساعد على حماية خصوصيتك على الإنترنت وإخفاء هويتك عن طريق توجيه حركة المرور على الإنترنت عبر شبكة من الخوادم. مع مسرع isharkVPN و torproject اللذين يعملان معًا ، يمكنك الاستمتاع بتجربة إنترنت سريعة وآمنة.



باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا لتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا والتنزيلات البطيئة والوصول المقيد إلى مواقع الويب. تعمل تقنيتنا على تحسين سرعة الإنترنت لديك عن طريق ضغط حزم البيانات وتقليل ازدحام الشبكة. بالإضافة إلى ذلك ، توجد خوادمنا في أكثر من 50 دولة ، مما يتيح لك الوصول إلى المحتوى الذي قد يكون محظورًا في منطقتك.



وإذا كنت ترغب في الارتقاء بمستوى خصوصيتك إلى المستوى التالي ، فإن torproject هو الرفيق المثالي لمسرع isharkVPN. يقوم Torproject بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من الصعب على أي شخص تتبع نشاطك عبر الإنترنت. سواء كنت تتصفح الويب أو تقوم بدفق المحتوى ، يمكنك أن تطمئن إلى أن خصوصيتك على الإنترنت محمية.



في الختام ، يعد مسرع isharkVPN و torproject الثنائي المثالي لتجربة إنترنت سريعة وآمنة. من خلال تقنيتنا وبرامجنا ، يمكنك الاستمتاع بوصول غير مقيد إلى الإنترنت دون المساومة على الخصوصية والأمان. جرب مسرع isharkVPN و torproject اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت كما لم يحدث من قبل!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو torproject ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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