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قم بحماية هويتك على الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN و TOR

ishark blog article

2023-05-07 18:40:55

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر عند التصفح عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator! تسمح تقنيتنا المتطورة بسرعات إنترنت فائقة ، مما يضمن لك إمكانية دفق مقاطع الفيديو وتشغيل الألعاب وتصفح مواقع الويب دون أي تأخير أو تأخير.



لكن هذا ليس كل شيء - يوفر isharkVPN أيضًا أمانًا وخصوصية كاملين عبر الإنترنت. بفضل بروتوكولات التشفير المتقدمة الخاصة بنا ، يتم حماية نشاطك عبر الإنترنت تمامًا من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، توجد خوادمنا في أكثر من 50 دولة ، مما يتيح لك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من جميع أنحاء العالم.



ولكن ما الذي يستخدمه Tor؟ Tor ، اختصار لـ The Onion Router ، هو برنامج مجاني ومفتوح المصدر يسمح بالاتصال المجهول عبر الإنترنت. إنه يعمل عن طريق توجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال سلسلة من الخوادم ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص تتبع نشاطك أو موقعك على الإنترنت.



بينما يمكن أن يكون Tor أداة مفيدة لحماية خصوصيتك عبر الإنترنت ، إلا أن له حدوده. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون بطيئًا ويصعب استخدامه للتصفح اليومي. هذا هو المكان الذي يأتي فيه isharkVPN Accelerator - توفر خدمتنا سرعات فائقة مع حماية خصوصيتك على الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ جرب isharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بتجربة تصفح الإنترنت الأسرع والأكثر أمانًا في حياتك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام Tor ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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