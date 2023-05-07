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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 18:41:32

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تم تصميم تقنيتنا المتطورة لتحسين سرعة الإنترنت لديك ومنحك وصولاً غير محدود إلى مواقع الويب التي تحبها. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للتخزين المؤقت والتأخير ، ومرحبًا بالإنترنت بسرعة البرق.



لكن هذا ليس كل شيء! عندما تقوم بالتسجيل في مسرع isharkVPN ، يمكنك أيضًا الوصول إلى Total AV ، وهو برنامج مكافحة فيروسات قوي يحمي أجهزتك من جميع أنواع الفيروسات والبرامج الضارة. مع Total AV ، يمكنك تصفح الإنترنت وأنت مطمئن ، مع العلم أن معلوماتك الشخصية وأجهزتك آمنة ومأمونة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN و Total AV اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت المطلقة. قل وداعًا للسرعات البطيئة والوصول المقيد ، ومرحبًا بالإنترنت فائق السرعة والأمان الكامل عبر الإنترنت. جرب مسرع isharkVPN و Total AV اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو إجمالي av ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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