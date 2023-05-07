التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator وداعًا للإعلانات مع Total Adblock

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator وداعًا للإعلانات مع Total Adblock

ishark blog article

2023-05-07 18:41:39

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وظهور الإعلانات المزعجة في كل مرة تتصل فيها بالإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator و Total Adblock.



iSharkVPN Accelerator هو الحل الأمثل لأي شخص يتطلع إلى تسريع اتصاله بالإنترنت. باستخدام تقنية iSharkVPN المتقدمة ، يعمل المسرع على تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل التأخير ، مما يجعل تجربة التصفح الخاصة بك أكثر سلاسة وأسرع من أي وقت مضى.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم iSharkVPN أيضًا Total Adblock ، وهي أداة قوية تمنع ظهور جميع الإعلانات على شاشتك. مع Total Adblock ، يمكنك أن تقول وداعًا لتلك النوافذ المنبثقة المزعجة وإعلانات البانر وإعلانات الفيديو التي تبطئ تجربة التصفح وتعطل تركيزك.



لا يعمل Total Adblock على تحسين تجربة التصفح فحسب ، بل يحميك أيضًا من البرامج الضارة وهجمات التصيد الاحتيالي. من خلال حظر هذه الأنواع من الإعلانات ، يمكنك تجنب النقر فوق الروابط الاحتيالية التي قد تضر بجهازك أو تعرض معلوماتك الشخصية للخطر.



فما تنتظرون؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator و Total Adblock اليوم واستمتع بتجربة تصفح أسرع وأكثر أمانًا وخالية من الإعلانات. قل وداعًا لبطء سرعات الإنترنت والإعلانات المزعجة إلى الأبد!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو إجمالي حظر الإعلانات ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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