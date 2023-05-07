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قم بحماية تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Total AV Antivirus

ishark blog article

2023-05-07 18:41:47

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والأداء البطيء عبر الإنترنت عندما تكون في أمس الحاجة إليه؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل النهائي لتحسين تجربتك على الإنترنت. مع مسرع isharkVPN ، ستحصل على سرعات فائقة وتصفح وبث وألعاب عبر الإنترنت بسلاسة.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. مع مسرع isharkVPN ، ستتمكن من تجربة سرعات إنترنت أسرع تصل إلى 10 أضعاف ، مما يجعله الحل الأمثل لأي شخص سئم من التخزين المؤقت أو التأخر. وبفضل تقنية التشفير المتقدمة ، يتم ضمان خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت ، بغض النظر عن مكان وجودك أو ما تفعله عبر الإنترنت.



ولكن ماذا عن حماية جهازك من الفيروسات والبرامج الضارة؟ وهنا يأتي دور Total AV Antivirus. يعد Total AV Antivirus حل أمان شامل يحمي جهازك من جميع أشكال البرامج الضارة. بفضل تقنية اكتشاف التهديدات المتقدمة والحماية في الوقت الفعلي ، يمكن لـ Total AV Antivirus اكتشاف وإزالة الفيروسات وأحصنة طروادة وبرامج التجسس والبرامج الضارة الأخرى في الوقت الفعلي ، مما يحافظ على أمان جهازك وأمانه.



فلماذا لا تجرب مسرع isharkVPN و Total AV Antivirus؟ مع هذين الحلين القويين في ترسانتك ، ستتمكن من الاستمتاع بسرعات إنترنت سريعة وموثوقة مع الحفاظ على أمان جهازك وأمانه من جميع أشكال التهديدات عبر الإنترنت. فما تنتظرون؟ ابدأ مع مسرع isharkVPN و Total AV Antivirus اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام برنامج مكافحة الفيروسات الشامل والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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