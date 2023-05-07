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التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator واحصل على TotalAV للحماية الكاملة

عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator واحصل على TotalAV للحماية الكاملة

ishark blog article

2023-05-07 18:41:54
هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة وفعالة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تضمن تقنيتنا المتطورة وخوارزمياتنا المتقدمة أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومحمية في جميع الأوقات.

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات فائقة ونطاق ترددي غير محدود ، مما يجعله الخيار الأمثل للبث والألعاب والتنزيل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن واجهتنا سهلة الاستخدام تعني أنه يمكنك الاتصال وبدء التصفح في ثوانٍ فقط.

لكن مسرع isharkVPN لا يقتصر فقط على السرعة والراحة - نحن أيضًا نأخذ خصوصيتك على محمل الجد. يضمن التشفير العسكري الخاص بنا أن تظل بياناتك آمنة ومأمونة ، حتى على شبكات Wi-Fi العامة. وباستخدام الخوادم الموجودة حول العالم ، يمكنك اختيار الموقع المناسب لك والاستمتاع بوصول غير مقيد إلى مواقع الويب والخدمات المفضلة لديك.

لكن لماذا تتوقف عند هذا الحد؟ قم بحماية أجهزتك باستخدام TotalAV ، مجموعة الأمان الشاملة في نهاية المطاف. يقدم TotalAV مجموعة من الميزات ، بما في ذلك الحماية من الفيروسات ومسح البرامج الضارة وتحسين النظام والمزيد. مع TotalAV ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أجهزتك محمية دائمًا من أحدث التهديدات ونقاط الضعف.

لذا ، سواء كنت تبحث عن البقاء آمنًا عبر الإنترنت أو ترغب ببساطة في زيادة سرعة التصفح لديك ، فإن مسرع isharkVPN و TotalAV يغطيك. جربهم اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والراحة عبر الإنترنت.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك ما هو totalav والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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