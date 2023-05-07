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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-07 18:42:31

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. لا توفر تقنيتنا المتطورة تصفحًا آمنًا وخاصًا للإنترنت فحسب ، بل تعزز أيضًا سرعة الاتصال لديك للحصول على الأداء الأمثل.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. اعترفت Trendmicro ، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني ، بالتزام isharkVPN بحماية المستخدمين من التهديدات عبر الإنترنت. دخلت Trendmicro في شراكة مع isharkVPN لتقديم صفقة حصرية لعملائها.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال مع العلم أن نشاطك على الإنترنت مشفر وأن معلوماتك الشخصية محمية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لتقنية التسريع الخاصة بنا أن تزيد من سرعة الاتصال لديك بنسبة تصل إلى 50٪ ، مما يسمح بالبث والتنزيل والتصفح بسلاسة.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة أو التهديدات عبر الإنترنت تعيقك بعد الآن. جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق في أداء وأمان الإنترنت لديك. ومع المكافأة الإضافية لتأييد Trendmicro ، يمكنك الوثوق في حصولك على أفضل حماية لنشاطك على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو Trendmicro ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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